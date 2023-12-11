Küba: 'ABD hükümete kumpas girişiminde bulundu'

Küba yetkilileri, ABD'nin Güney Florida bölgesinde yaşayan karşıdevrimci Kübalı grupların sosyalist hükümeti devirmek amacıyla kumpas kurma girişiminde bulunduğunu bildirdi.

SİLAHLANDIRILMIŞ BİR KİŞİ HÜKÜMETE KARŞI ÇAĞRIDA BULUNDU

Küba devlet medyasının aktardığına göre ağır silahlanmış bir kişi, ABD'den Küba'nın kuzey kıyılarına jet skiyle gelerek Cienfuegos kentine geldi ve hükümete karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.

soL'da yer alan habere göre, devlet televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, olaya karışan kişilerin ABD'deki terörist gruplarla bağı olduğunu ve Küba'ya karşı şiddet eylemlerini teşvik ettiğini söyledi. Yetkili, "Bu kişiler, ABD'de askeri eğitim alanlardan, silahlanıp hazırlananlardan ve bu planları Küba'da uygulayacak kaynağa sahip kişilerden oluşuyor" dedi.

Kumpasın arkasında Florida merkezli iki grup olan La Nueva Nacion Cubana (Yeni Küba Ulusu) ve La Nacion Cubana en Armas'ın (Silahlı Yeni Küba Ulusu) olduğu öne sürüldü.