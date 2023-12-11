İspanya'da gündem haline geldi: Aşırı sağcı parti liderinden sosyalist parti liderine 'ayaklarından asmalı' tehdit

Ülke siyasetini karıştıran olayda İspanya'da aşırı sağcı lider Santiago Abascal, sosyalist lider Pedro Sanchez'i tehdit etti.

İspanya'da gündem haline geldi: Aşırı sağcı parti liderinden sosyalist parti liderine 'ayaklarından asmalı' tehdit

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın, sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'i "ayaklarından asmakla" tehdit eden sözleri ülkede polemik yarattı.

Arjantin'de cumhurbaşkanı seçilen aşırı sağcı Javier Milei'nin geçtiğimiz hafta yapılan yemin törenine katılan Abascal, Arjantin'in Clarin gazetesine verdiği demeçte, İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik getirilmek istenen af girişimine atıfta bulunarak, Başbakan Sanchez'i "yasaları çiğneyip, ulusal birliği riske atmakla" suçladı.

"İspanyol halkının, Sanchez'i ayaklarından asmak isteyeceği bir dönemin geleceğini" iddia eden Abascal'ın bu ifadesi, gerek Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nce (PSOE) gerekse ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarafından sert sözlerle eleştirildi.

PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez, Abascal'ın "İspanya Başbakanı'nı hedef alan tehditler kustuğunu ve bunun, tüm sınırları aşan totaliter bir kişinin portresinin göstergesi" olduğunu söyledi.

Maliye ve Kamu İşleri Bakanı ve Dördüncü Başbakan Yardımcısı Maria Jesus Montero da aşırı sağcı liderin "nefreti aşılayan çok ciddi ifadeler kullandığını, bunun kabul edilemez ve tolerans gösterilemez olduğunu" belirterek, tüm siyasi partilerden kınama istedi.

Hükümet kanadı, bazı özerk yönetimlerde Vox ile iş birliği yapan PP'den, bu partiyle olan ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki PP'nin lideri Alberto Nunez Feijoo ise Abascal'ın sözlerinin "üzücü" olduğunu belirtip, eleştirilerini PSOE'nin üzerinde yoğunlaştırdı.

Feijoo, PSOE'nin ayrılıkçı Katalanlara af girişimiyle "İspanya'yı bölmeye çalıştığını" savunarak, Vox liderinin bu sözlerinin, "Sanchez'in İspanyol halkı arasında duvar örme politikasıyla örtüştüğünü" iddia etti.

İspanya Meclisi'nde yarın görüşülmeye başlanacak söz konusu af yasa tasarısı; 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere, 9 Kasım 2014'teki yasa dışı halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerine katılan, hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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