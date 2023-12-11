İsrail'den Batı Şeria'da operasyonlar: 30 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 30 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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İsrail'den Batı Şeria'da operasyonlar: 30 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana 30 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, gözaltına aldığı kişilerle yakınlarını darp ve tehdit ettiği, ayrıca evlerini tahrip edip, yıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 760'a yükseldi.

Kaynak: AA

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