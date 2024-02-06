Putin'in, Türkiye ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi.

Putin'in, Türkiye ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır" diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

Kaynak: AA

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