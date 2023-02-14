Kremlin: 'NATO bize düşman bir örgüt'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaya müdahil olmaya devam ettiğini söyleyerek, "NATO bize düşman bir örgüt. Düşmanlığını her gün teyit ediyor" dedi.

Kremlin: 'NATO bize düşman bir örgüt'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, NATO’nun Rusya’ya düşman bir örgüt olduğunu söyledi.

Peskov, "NATO bize düşman olan ve bu düşmanlığını her gün kanıtlayan bir örgüttür. Ukrayna çevresindeki çatışmaya katılımını olabildiğince açık hale getirmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor" ifadelerini kullandı.

Moskova, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya silah tedarikinin çatışmayı uzattığını söylerken, Kiev ve Batı ise gelişmiş askeri donanım teslimatlarının Ukrayna’nın Rusya’nın saldırısına karşı kendini savunmasına yardım etmede çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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