Suriye'de çalışmalar sürüyor: Can kaybı 3 bin 688'e ulaştı
Depremde büyük yıkım yaşayan Suriye'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688’e, yaralı sayısı 14 bin 749’a yükseldiği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688’e, yaralı sayısı 14 bin 749’a yükseldiği belirtildi.
Suriye’de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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