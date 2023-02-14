Suriye'de çalışmalar sürüyor: Can kaybı 3 bin 688'e ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688’e, yaralı sayısı 14 bin 749’a yükseldiği belirtildi.

Suriye’de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.