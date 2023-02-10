Esad'dan deprem bölgesine konvoysuz, korumasız ziyaret

2011'de bu yana iç savaşta bulunan Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Suriye'de ağır hasar yaratan depremlerin ardından hastane ziyareti gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın Instagram hesabından yapılan Esad çiftinin Halep Üniversite Hastanesi'ni ziyaret ettiği görülüyor.

Beşar Esad ve Esma Esad'ın yayınlanan görüntülerde, hastaneye konvoy olmadan ve korumasız geldikleri görülüyor. Depremden etkilenen kentlerden biri olan Halep'te çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem