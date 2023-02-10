BM, depremden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen yarım milyon kişiye ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

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BM, depremden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen yarım milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediğini açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından WFP’nin gıda yardımları Suriye’de 7 Şubat'tan, Türkiye’de ise 8 Şubat'tan bu yana depremzedelere ulaştırılıyor.

Hedefi, her iki ülkede 500 bin insana ulaşmak olan WFP, 8 Şubat itibarıyla acil gıda ihtiyacı içinde olan yaklaşık 64 bin kişiye ulaştı. Bu kapsamda depremzedelerin acil gıda ihtiyacı, yemeye hazır gıda paketleri, aile gıda kolileri ve sıcak yemek ile karşılandı.

WFP, depremden en çok etkilenen Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki Geçici Barınma Merkezlerine aile gıda kolileri sağlamak üzere Göç İdaresi Başkanlığı’yla koordinasyon halinde çalışmayı sürdürüyor.

Bu merkezlerde halihazırda kalan 44 bin geçici koruma altındaki Suriyeli mültecinin yanı sıra deprem sebebiyle yerlerinden edilen Türkiye vatandaşları da barınıyor.

BELEDİYELERE VE KAMPLARA DESTEK

Bu çerçevede WFP, Osmaniye’deki Cevdetiye kampında kalan 17 bin depremzedeye Türk Kızılay ve kamp yönetimi ile yakın koordinasyon halinde aile gıda kolileri dağıtmaya başladı.

Kamplarda WFP, marketler tekrar alışveriş hizmeti sağlamaya başlayana kadar bir-iki hafta boyunca Türkiye vatandaşlarına aile gıda kolileri dağıtacak. WFP, ayrıca, yemek pişirme teçhizatı olmayan kamplarda yemeye hazır gıda paketleri dağıtmayı planlıyor.

WFP, aynı zamanda, depremzedelere günlük sıcak yemek sağlamak üzere faal durumdaki aşevlerini yaygınlaştırmak için güneydoğudaki belediyeleri destekleyecek.

SURİYE'DEKİ YARDIMLAR

Suriye’de WFP ve ortakları sığınaklarda barınan 38 bin depremzedeye yemeye hazır gıda paketleri ve sıcak yemek ulaştırdı.

WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corrine Fleischer, “Tüm dünya pazartesi günü korkunç bir haberle uyandı. Yıllardır üst üste gelen krizlerle mücadele eden bölge bu kez hayal edilemeyecek boyutta kayba ve yıkıma sebep olan bir başka krizle karşı karşıya. Böyle bir durumda acil yardım geciktirilemez. WFP’nin her iki ülkede de eskiden beri güçlü bir varlık gösteriyor olması insanların acil gıda ihtiyacını karşılayabilmek için çalışanımızı, lojistik kapasitemizi ve ortaklarımızı anında seferber etmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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