Hükümete yakın yazar, felaketin nedenini 'çözdü': 'Bu gerçeği bilim adamları bilmez; laik düzenlerden daha büyük deprem olabilir mi?'

Türkiye, son 80 yılın en büyük can kaybına neden depremin enkazını kaldırmaya çalışıyor. 20 bine yaklaşan can kaybının yanı sıra hala enkaz altında olan vatandaşların kurtarılması için çağrılar devam ediyor.

Ülkeyi sarsan depremin geleceği, bilim insanların yıllardır yaptığı uyarılarla biliniyordu. Ancak, önlem alması gereken siyasi irade, bilim insanlarının çağrılarına kulaklarını tıkadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananları “kader planı” diye özetlemeyi tercih etti.

“DOĞAL AFETLERİN ASIL SEBEBİ ALLAH’A ORTAK KOŞMA”

Hükümete yakın Milat gazetesi yazarı Ali Rıza Demircan, “Fiziki depremi tetikleyen manevi depremlerdir” başlıklı yazısında depremin nedeninin “laik düzen” olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da babası olan yazar, “Evet bütün önlemleri alalım. Sağlam zeminler üzerinde güçlü binalar yapalım. Ama yetmez. Bizim için önleyemediğimiz doğal olayların nasıl olduğundan çok niçin olduğu önemlidir. Doğal afetlerin asıl sebepleri olan insan kaynaklı manevi depremler yani Allah’a ortak koşma, sosyal adaletsizlik ve zulümler giderilmeden bildiğimiz bütün önlemleri alsak korunabilecek miyiz?” ifadelerini kullandı.

“LAİK DÜZENLERDEN DAHA BÜYÜK HORTUM KASIRGA, SEL VE DEPREM OLABİLİR Mİ?”

“Laik düzenlerden daha büyük doğal afetler olabilir mi” diye soran Demircan yazısını şöyle sürdürdü:

“Afetler yalnızca doğal olanlardan ibaret değildir. Allah’ı ve Onun Kur’ânî ve tabii yasalarını unutan insanlık, sebeplerini anlayamıyor ise de önleyemediği doğal afetler karşısında geçici tedbirler alabiliyor. Ama fiziki depremleri tetikleyen asıl büyük afetlere duyarsız.

Kendisinin dünyasını sömüren ve ebedi hayatını mahvedecek olan beşeri sistemlerin azgınlığının farkında değildir. Allah’ı ve yasalarını dışlayan eğitim sisteminden, faize ve sömürüye dayalı ekonomiden, suç ile ceza arasında denge kuramayan hukuk düzeninden, hulâsa hayatı konumlandırıp amaçlandıramayan materyalist ve deist/laik düzenlerden daha büyük hortum kasırga, sel ve deprem olabilir mi?

Aslında değinildiği üzere fiziki depremlerin asıl tetikleyicisi bu manevi depremlerdir. Ama Kur’ân’ın bildirdiği bu gerçeği insanın inançları ve yaşam tarzı ile tabiat olayları arasındaki bağlantıdan habersiz bilim adamları bilemezler.

Bu sebeple ilgililer maddi önlemleri alsınlar ve aldırsınlar, yükümlü insanlar olarak da bizler almamız gereke tedbirlere baş vurmalıyız. Bir taraftan doğal afetleri önlemeye ve zararlarını gidermeye çalışırken, diğer taraftan doğal afetleri manevî uyanışa ve yardımlaşma gibi hayırlara vesile kılmalıyız.”