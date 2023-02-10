Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk tedavi altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk tedavi altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazlardan çıkarılan, refakatçisi bulunmayan 162 çocuğun tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, 101 çocuğun ise tedavisinin ardından kurum bakımı altına alındığını bildirdi.

Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 162 çocuğun hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Tedavisi tamamlanan 101 çocuk, Bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına aldı.

18 çocuk ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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