LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler ikinci dönem konularından muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerin ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

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LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler ikinci dönem konularından muaf tutulacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 09.26 itibariyle bildirildiğine göre toplam 18 bin 342 vatandaş hayatını kaybetti; 74 bin 242 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

7 gün milli yas ilan edilirken afet bölgesinde 3 ay Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Depremlerden eğitim de olumsuz etkilendi.

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER 2. DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU TUTULMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında afet nedeniyle düzenleme yapıldığını duyurdu. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerini kullandı. 

 
 
 
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