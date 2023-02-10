'Kuşlarımı kurtarır mısınız?' diyen çocuğun 3 muhabbet kuşu enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat sabahı saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler “Sesimi duyan var mı?” çağrıları ile depremde yıkılan binaların enkazında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. “Bizim için insan ya da hayvan fark etmez, can candır” ilkesiyle hareket eden arama kurtarma ekipleri, yalnızca enkaz altında kalan insanları değil evcil hayvanları da kurtarıyor.

Depremin üçüncü gününde bir çocuk, yaşadığı binanın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekiplerinin yanına gelerek, “Kuşlarımı kurtarır mısınız?” diye sordu. Bunun üzerine ekipler, çocuktan bilgi alarak hemen çalışmalara başladı. 30 dakikalık çalışmanın ardından kuşları kurtarılan çocuğun sevinçten gözleri oldu. Ayrıca ekipler başka bir enkazda çalışma yaptığı esnada bir kedinin sesini duydu. Enkazdan çıkmak isterken camla duvar arasına sıkışan kediyi fark eden ekipler, hemen çalışmalara başladı. 20 dakikalık çalışmanın ardından kediyi kurtaran ekipler, hemen süt ve battaniye ile kediyi korumaya aldı.

Kaynak: İHA