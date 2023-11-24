Kral Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarını gizlice kendi mirasına aktardığı ortaya çıktı

Britanya kralı Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarından "gizlice" yararlandığı ortaya çıktı.

The Guardian, Kral Charles'ın İngiltere'nin kuzeybatısında yaşayan binlerce insanın ölümünden kazanç sağladığını ve bu insanların varlıklarının gizlice kendi mirası tarafından yönetilen bir ticari emlak imparatorluğunu geliştirmek için kullanıldığını ortaya çıkardı.

Kral Charles için büyük karlar sağlayan tartışmalı bir arazi ve emlak mülkü olan Lancaster Dükalığı, feodal dönemlere dayanan eski bir sistem kapsamında son yıllarda on milyonlarca sterlin topladı.

10 YILDA 60 MİLYON POUND

"Bona vacantia" isimli bu sistemde, vasiyeti ya da bilinen bir yakını olmadan ölen kişilere ait finansal varlıklar dükalık tarafından toplanıyor. Son 10 yılda bu fonlardan 60 milyon sterlinden fazla para toplandı. Uzun zamandır, masraflar düşüldükten sonra bona vacantia gelirlerinin hayır kurumlarına bağışlandığı iddia ediliyor.

Ancak bu gelirlerin sadece küçük bir yüzdesi hayır kurumlarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Guardian tarafından görülen dükalığın iç belgeleri, fonların gizlice krala ait olan ve kar amacıyla kiralanan mülklerin yenilenmesini finanse etmek için nasıl kullanıldığını ortaya koydu.

2020'de sızdırılan bir dükalık iç politikası, kralın malikanesindeki yetkililere, bona vacantia fonlarını kar getiren portföyünün geniş bir yelpazesinde kullanma lisansı verdi. Kod adı "SA9" olan politika, paranın bu şekilde harcanmasının kralın kişisel geliri olan özel cüzdana "arızi" bir fayda sağlayabileceğini kabul ediyor.

Sızdırılan diğer belgelerde fonların kullanımına uygun olarak tanımlanan mülkler arasında şehir evleri, tatil evleri, kırsal evler, tarımsal binalar, eski bir benzin istasyonu ve Yorkshire'daki ahırlar yer alıyor.

DÜKALIĞA YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULADI

Dükalığın harcamaları hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, malikanenin ölü vatandaşlardan elde ettiği gelirleri, karlı mülk portföyünü yenilemek için kullandığını ve malikaneye önemli ölçüde tasarruf sağladığını doğruladı. Kaynaklardan biri, Dükalık içerisindeki kişilerin, şimdiye kadar kamuya açıklanmayan bona vacantia harcamalarını "bedava para" ve "örtülü ödenek" olarak gördüklerini söyledi.

Bu yılın başlarında, mülkü annesinden devraldığından beri ilk yıllık ödemesinde Charles, Lancaster Dükalığı'ndan 26 milyon sterlin aldı.

DÜZİNELERCE İNSAN TESPİT EDİLDİ

The Guardian gazetesi; kuzeybatıda Preston, Manchester, Burnley, Blackburn, Liverpool, Ulverston ve Oldham gibi yerlerde öldükten sonra paraları kralın mirasına aktarılan düzinelerce insan tespit etti. Birçoğu, geride bıraktıkları parayla dönüştürülen üst düzey düklük mülkleriyle tezat oluşturan yıkık dökük mülklerde ya da sosyal konutlarda yaşıyordu.

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı yorum yapmayı reddetti. Lancaster Dükalığı sözcüsü, annesinin ölümünün ardından kralın, "gelecek nesiller için korumak ve muhafaza etmek amacıyla nitelikli binaların restorasyonu ve onarımı" için bona vacantia parasının kullanılması politikasının devamını onayladığını belirtti.