Hamas ve İsrail arasında esir takası

Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gelişen savaşta 48. güne girildi.

Her iki taraftar ciddi kayıplar verirken, İsrail hem karadan hem havadan sürdürdüğü harekat ile birçok sivil hedefi vurmuş ve sivil katliamlar yapmıştı.

İki taraf arasında ateşkes bu sabah saatlerinde başladı.

Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için bir anlaşma sağlanmıştı.

TAKAS BAŞLADI

Taraflar arasında yapılacak rehine takası başladı. Esir takası her iki taraftan da kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Takasta 39 Filistinli ile 13 İsrail vatandaşı serbest bırakılıyor. Ayrıca Hamas elinde tuttuğu 12 Taylandlıyı serbest bıraktı.

İsrail televizyonları, İsrailli rehinelerin Kızılhaç'a teslim edildiğini aktardı. İsrailli rehineler Mısır sınırına götürülüyor.

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria’nın Betunya Beldesi’ne toplandı.

İsrail askerleri, serbest bırakılan Filistinlileri taşıyan otobüslerin etrafında toplananları ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

"BASINA AÇIKLAMA YAPMALARI YASAKLANDI"

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı. Serbest kalan tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem