Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut, 79 yaşında hayata veda etti

Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut, 79 yaşında hayatını kaybetti

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Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut, 79 yaşında hayata veda etti

Dünya tarihine geçen İngiliz bilim insanı Ian Wilmut, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi.

Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.

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