Komşu unutmadı: Yunanistan'dan depremzedelere ithafen konser

6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler hala yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana Türkiye'ye destek gösteren ülkeler arasında ilk sırada yer alan Yunanistan'da bu kez düzenlenen bir konser depremzedelere ve yıkılan Antakya kentine adandı.

Atina, Halandri'de Aziz Antonios Kilisesi'nde düzenlenen konsere, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Niko Uzunoğlu, İmrozlular Derneği Başkanı Yorgos Papatheodoru ve Gökçeada-Bozcaada Metropoliti Kyrillos Skylis katıldı.

Gece Antakya'dan gelen bir grubun söylediğini ilahilerle başlarken, ardından Yunan müziğini usta sanatçılarından Glykeria konser verdi. Konsere Antakya'da depremi yaşayan Ortodoks toplumunun temsilcileri de katıldı.