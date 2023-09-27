ABD'den İran'a İHA yaptırım: Listede Türkiye'deki şirketler de var

ABD Maliye Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi'nin (OFAC), İran'ın tek yönlü saldırı amaçlı insansız hava aracı (İHA) programına hassas parça satın alımıyla bağlantılı beş şirket ve iki kişiye yaptırım uygulaması kararı aldığı kaydedildi. Açıklamaya göre söz konusu beş şirket ve iki kişi Türkiye, İran, Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, açıklamada, “Bu ağ, İslami Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Kuvvetleri Öz Yeterlilik Cihat Organizasyonu'nun (IRGC ASF SSJO) İran'ın Şahid serisi İHA'ların yapımında kullanılan kritik bir bileşen olan servo motorları satın almasına destek vermek için nakliyeleri ve mali işlemleri gerçekleştirmiştir. İran, hukuksuz Ukrayna işgalinde Rusya'ya Şahid-136 İHA tedarik ederek destek vermektedir” denildi.

Yaptırım altına alınan ağın satın aldığı servo motorlardan birinin, kısa süre önce Rusya'nın kullandığı ve Ukrayna'da vurularak düşürülen Şahid-136 İHA'sının enkazında bulunduğu kaydedildi.

ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, “İran yapımı İHA'lar Rusya'nın Ukrayna saldırılarının kilit araçlarından biri olmaya devam ediyor. Bu İHA'lar Ukrayna vatandaşlarını korkutan ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Amerika, müttefikleri ve ortaklarıyla eşgüdümlü olarak, İran'ın Rusya'ya İHA tedarikini yaygınlaştırmasına katkıda bulunanları, bunların Ortadoğu'daki vekillerini ve istikrarsızlığa yol açan diğer aktörleri sorumlu tutmayı ısrarla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptırım uygulama kararı kapsamında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a mali ve lojistik destek sağlayan kişi ve kuruluşlar da bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında, Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Dal Enerji) ve Anka Port İç Ve Dış Ticaret İNŞAAT Lojistik Sanayi Limited Şirketi'nin (Anka Port), İran'daki Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) adlı şirketin, Hong Kong'da bulunan Hongkong Himark şirketinden servo motor satın alması için yüz binlerce dolar tutarında mali işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemler aracılığıyla PESC'in Amerikan ve uluslararası mali sistemlerine erişim sağlamasına yardımcı olduğu kaydediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Farhad Ghaedi Toptancılık Şirketi'nin de Dubai üzerinden binlerce servo motorun İran'daki PESC şirketine nakledilmesine aracı olduğu belirtiliyor.

ABD Maliye Bakanlığı ayrıca Dal Enerji'nin, İran Kimya Endüstrileri Yatırım Şirketi'ni (ICIIC) desteklemek amacıyla İran'ın yasadışı petrokimya ürünleri satışı için yüzbinlerce dolar tutarında ödemelere aracı olduğu da kaydediliyor. Açıklamada, ICIIC'nin, 15 Kasım 2018 tarihinde ya da sonrasında Triliance Petrokimya şirketini desteklemek için mali yardım, sponsorluk ya da mali ve teknolojik destek sağladığı gerekçesiyle 29 Eylül 2022 tarihinde yaptırım altına alındığı hatırlatılıyor.

Dal Enerji, Anka Port ve Farhad Ghaedi'nin PESC firmasına mali, maddi, teknolojik ve diğer türde destek verdiği, verme girişiminde bulunduğu ya da ürün ve hizmet sunduğu gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldıkları belirtiliyor.

YAPTIRIMLARIN SONUÇLARI

ABD Maliye Bakanlığı, bugünkü yaptırım kararının neticesinde, sözkonusu kişi ve kurumların Amerika'da bulunan tüm mal varlıklarının dondurulacağını kaydetti. Bakanlık ayrıca Amerikan vatandaşlarının ya da Amerika'da bulunanların (Amerika'dan transit geçiş yapan işlemler dahil) yaptırım altındaki kişi ve kurumlarla iş yapmasının yasaklandığı da bildirildi.