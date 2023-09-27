AB: Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi toplulukların yanında olmayı sürdüreceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birliğin 'Türkiye'ye ağırladığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili verdiği desteğe' ilişkin olarak her sene hazırlanan raporların yedincisinin yayımlanması dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi kilit alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

'AB, TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin 'dünyadaki en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar göstermeye devam ettiği' ifade edilen açıklamada, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin sözlerine de yer verildi. Buna göre, Varhelyi, şöyle konuştu:

"AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek. Komisyon, üye ülkelere, sahadaki mevcut gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek seferber etmeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlandırılır."

'10 MİLYAR EURO'YA YAKIN DESTEK SAĞLANDI'

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana Türkiye'ye bu bağlamda, 10 milyar euroya yakın destek sağlandığı, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı kapsamında 2016 yılından bu yana 5 milyar euronun üzerinde ödeme yapıldığı, 2023'e kadar tahsis edilen 3 milyar euroluk ek desteğin 2,2 milyarlık kısmının taahhüt edildiği belirtildi. Açıklamada, "Geri kalan (destek) 2023 yılında programlanacak ve Şubat 2023'teki yıkıcı depremlerin sonuçları ile de ilgili olacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı kapsamında sağlanan destek, temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, belediye altyapısı, mesleki eğitim ve sınır yönetimi konuları için tahsis edildi. Buna göre, AB, temel ihtiyaçlar için 2,83 milyar euro, eğitim için 1,5 milyar euro, sağlık için 800 milyon euro, belediye altyapısı için 380 milyon euro destek sağlandı. AB Komisyonu, "Sınır yönetimi alanında, 2021-2023 dönemi için sağlanan 3 milyar euroluk ek destek kapsamında, AB, göç yönetimi ve sınır kontrolünü geliştirmek için 30 milyon euro tahsis etti; ekipman, teknik yardım ve eğitim sağlanması yoluyla, Türkiye'nin doğu sınırlarında artan göç baskısını ele almasına yardım etmek için 2022 yılında 220 milyon euro taahhüt edildi" ifadelerini kullandı.