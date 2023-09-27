Ölü olarak bulunan Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı: 'Yaşamı sev bedeni koru'

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, bu sabah Beyoğlu'ndaki 10 Aralık Şehitler Parkı'nda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca ve yerde bir adet boş kovan bulundu.

Oyuncunun vefat haberini Şehir Tiyatroları da "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Fettahoğlu'nun 4 gün önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına "Yaşamı sev bedeni koru" notunu yazdığı görüldü.