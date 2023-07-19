Kolombiya’da sel ve toprak kayması: 15 ölü

Kolombiya’nın Cundinamarca bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

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Kolombiya’da sel ve toprak kayması: 15 ölü

Kolombiya’nın Cundinamarca bölgesinde bağlı Quetame kasabasında meydana gelen sel ve toprak kaymasında can kaybı arttı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede 13 kişinin hala arandığı ifade edilirken, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başkent Bogota’yı Villavicencio kentine bağlayan bir köprünün yıkılması nedeniyle köprüye yakın yollarda birçok araç mahsur kaldı. Onlarca kişi afet bölgesinden tahliye edilirken, yıkılan evlerdeki arama-kurtarma çalışmaları için ordudan 80 asker görevlendirildi. Toprak kayması nedeniyle 20 evin yerle bir olduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek afet bölgesindeki altyapının onarılması gerektiğini söyledi.

KOLOMBİYA’DAKİ TOPRAK KAYMALARI

Kolombiya’da geçen sene etkili olan şiddetli yağışlarda 300 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişinin araçlarda sel sularının altında kalarak öldüğü belirtilmişti. Toprak kaymalarının yaygın olduğu ülkenin Putumayo eyaletinde yer alan Mocoa’da 2017’de meydana gelen toprak kaymasında da 320’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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