Kerkük'te ölü sayısı artıyor: Ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi, 'protestocular çadırları kaldırmaya başladı'

Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini duyurdu.

Vali Cuburi, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayımladığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi.

Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği "erteleme" talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre karargah önünde kurulan çadırlar göstericiler tarafından kaldırılmaya başlandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlemişti. Kentte yaşanan olaylarda göstericiler arasında ölü ve yaralılar olmuştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, daha önce 1 olan ölü sayısının 3'e, 6 olan yaralı sayısının ise 9'a yükseldiğini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani de Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı vermişti.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Kaynak: AA