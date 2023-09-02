Nijer’de Fransız birliklerinin çekilmesi için halk sokağa döküldü

Nijer’in başkenti Niamey’de cunta destekçisi binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi.

Son Güncelleme:
Nijer’de Fransız birliklerinin çekilmesi için halk sokağa döküldü

Nijer’de ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor.

Başkent Niamey’de cunta destekçisi binlerce kişi Fransız birliklerin ülkeden gönderilmesi için sokağa döküldü. Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üste toplanan göstericiler, “Fransız ordusu ülkemizden geri çekilsin” yazılı pankartlar taşıdı. Fransa’yı protesto eden göstericiler cunta yönetimine desteklerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron, Fransa’nın eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Son Güncelleme:
Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla
Erbil'de yaya geçidine bombalı saldırı Erbil'de yaya geçidine bombalı saldırı
Show TV’ye tepki yağıyor. Apar topar ekrandan kaldırıldı! Artık ekranda yok Show TV’ye tepki yağıyor. Apar topar ekrandan kaldırıldı! Artık ekranda yok
Rus senatörden çarpıcı yorum: Erdoğan yeniden seçildikten sonra ilişkiler kötüleşmiş Erdoğan yeniden seçildikten sonra ilişkiler kötüleşmiş
ÇOK OKUNANLAR
Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar... Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar...
Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor' Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat! 300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat!
Doğuştan sabırlı 5 burç belli oldu Doğuştan sabırlı 5 burç belli oldu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor