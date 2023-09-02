Nijer’de Fransız birliklerinin çekilmesi için halk sokağa döküldü

Nijer’de ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor.

Başkent Niamey’de cunta destekçisi binlerce kişi Fransız birliklerin ülkeden gönderilmesi için sokağa döküldü. Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üste toplanan göstericiler, “Fransız ordusu ülkemizden geri çekilsin” yazılı pankartlar taşıdı. Fransa’yı protesto eden göstericiler cunta yönetimine desteklerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron, Fransa’nın eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.