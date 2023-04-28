'Hz. İsa'ya kavuşmak için' aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 109'a çıktığı bildirildi.

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'Hz. İsa'ya kavuşmak için' aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Kenya polisi tarafından yapılan açıklamada, Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan cesetlerin sayısının 109'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 5'i çocuk olmak üzere 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Kenya Kızılhaçı, 112 kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Kilife bölgesindeki New Life Dua Merkezi ve Kilisesi'nde ölümler olduğuna ilişkin suçlamalar sonrası papaz Ezekiel Odero, dün gözaltına alınmış, kilisesi kapatılmıştı.

Televizyonda misyonerlik yaptığı ve halk arasında oldukça popüler olduğu belirtilen Odero'nun ay ortasında gözaltına alınan ve "Açlık Tarikatı" ya da "Malindi Tarikatı" diye bilinen tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge ile bağlantısının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Ulusal basınında yer alan haberlerde Good News International Kilisesi Papazı Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti. Polis, Shakahola bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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