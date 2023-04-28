Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenledi.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiev hava sahasında 11 Rus seyir füzesinin savunma sistemlerince imha edildiğini aktaran Popko, 2 İHA’nın da düşürüldüğünü ifade etti.

Popko, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını kaydetti.

UMAN'DA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın sabaha karşı Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Uman’da füzelerin apartmanlara isabet ettiğini aktaran Klimenko, “Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.

UMAN'DA 3 GÜNLÜK "YAS" İLAN EDİLDİ

Yerel haber kaynaklarına göre, Uman’da füze saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 günlük "yas" ilan edildi, tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Ukrainka’ya yapılan saldırılarda ise 2 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların sabah saat 04.00 civarında Hazar Denizi tarafından Tu-95 uçaklarıyla saldırdığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birliklerinin, 23 Rus seyir füzesinden 21’ini imha ettiğini aktaran Zalujnıy, 2 Rus İHA’sının da düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Gazetecilerin soracağı soruların Joe Biden'a önceden verildiği ortaya çıktı, ABD karıştı Joe Biden'ın elindeki kağıtlar ABD'yi karıştırdı
Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş
Erdoğan, Putin ile görüştü: Rahatsızlığının ardından ilk görüntü Erdoğan, Putin ile görüştü: Rahatsızlığının ardından ilk görüntü
Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı: "Seçim bıçak sırtında" İktidara yakın araştırma şirketinin başkanı, son anket sonuçlarını paylaştı