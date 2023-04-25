Kenya'da açlık tarikatı olayında ölü sayısı artıyor!

Kenya’da "açlık tarikatı" olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Kenya’nın doğusunda bulunan bir ormandaki toplu mezarlardan 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybının 73’e yükseldiği bildirildi.

112 KİŞİ KAYIP

Polisin cesetleri ailelere ulaştırmak için kimlikleri teşhis etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Polis açıklamasında 14 tarikat üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi. Kenya Kızılhaç’ı kayıp 112 kişinin hala bulunamadığını açıklarken, yetkililer 33 kişinin ise tarikattan kurtarıldığını ifade etti.

TERÖRİST OLARAK NİTELEDİ

Kenya Devlet Başkanı William Ruto yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınayarak dini kötü amaçları için kullanan tarikat liderlerini terörist olarak nitelendirdi.

TARİKAT LİDERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Açlıktan ölürlerse “Hz. İsa ile tanışacakları” ve “cennete gidecekleri” vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge, 15 Nisan’da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltında tutulan tarikat liderinin de hiçbir şey yemediği öğrenildi.

Açlık tarikatı üyelerinin sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı içerisindeki 800 dönümlük arazide yaşadığı açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem