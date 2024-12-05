Katar Emiri Şaşkınlığını Gizleyemedi: İngiltere Kralı Charles Arapça Konuştu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için İngiltere'ye ziyarette bulundu. Katar Emiri Kral Charles'ı ziyaret etti. Katar Emiri başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles tarafından karşılandı. Kral III. Charles, Katar Emiri Temim'le Arapça konuşunca Katar Emiri şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar gündem oldu.

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Katar Emiri Şaşkınlığını Gizleyemedi: İngiltere Kralı Charles Arapça Konuştu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Krallık'a ziyarette bulundu. Kral III. Charles, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle Arapça konuşunca gündem oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için İngiltere'ye yurt dışı gezisinde bulundu. İlk ziyaretini başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles'a yapan Katar Emiri Şeyh Temim ilgiyle karşılandı. Kral III. Charles karşılama sırasındaki konuşmasında ''Esselamu Aleykum'' diyerek Katar Emiri Şeyh Temim'e selam verdi. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Katar Emiri Şeyh Temim gülümsedi.

Katar Emiri Şaşkınlığını Gizleyemedi: İngiltere Kralı Charles Arapça Konuştu - Resim : 1

Ziyaret sırasında David Beckham ve birçok yıldız isimde törende bulunurken iki ülkenin 2 milyar dolarlık anlaşmaya yapacağı öğrenildi. Olay sonrası İngiliz sosyal medya kullanıcıları Birleşik Krallığın iki yüzlü politikasını eleştirdi.

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