Kosova'da Enerji İçeceklerinin Satışına Yaş Sınırı: Para Cezası Var

Kosova Meclisi, 18 yaşından küçüklerin enerji içeceği tüketiminin ülkede yasaklanmasına ilişkin kanun teklifini onayladı. Kanun teklifini Meclis kürsüsünden tanıtan İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Milletvekili Fitore Pacolli, teklifin, enerji içeceklerinin reşit olmayanlar tarafından tüketilmesinin engellenmesi için sıkı denetimleri öngördüğünü belirtti.

'ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN'

Pacolli, kanun teklifinin "çocukların ve hassas grupların sağlığını korumak" amacıyla yapıldığını ifade ederek "Reşit olmayanların bu içecekleri tüketmesini yasaklayan ve sıkı denetimler içeren teklif, Avrupa Birliği'nin herhangi bir düzenlemesiyle çelişmemektedir.” dedi.

Kanun teklifi, 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde, oylamaya katılan 62 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Söz konusu kanun teklifinde,18 yaşından küçüklere enerji içeceklerini satan, sunan veya reklamını yapan kişilere 2 bin avroya kadar idari para cezası öngörülüyor. Söz konusu tasarının, mecliste yapılacak ikinci bir oylamanın ardından cumhurbaşkanının onayıyla yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: AA