Kafe çalışanları, hesabı ödeyemeyen adama tecavüz etti!

Doğu Delhi'de bulunan bir kafeteryanın dışında meydana gelen olayda 26 yaşındaki bir adam, kafeteryanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini, cinsel saldırıya uğradığını ve soyulduğu iddia etti.

HESABI ÖDEMEYİNCE TECAVÜZ ETTİLER

Polis, olayın temel nedeninin hesap üzerine çıkan anlaşmazlık olduğunu ve bu nedenle çıkan kavganın sonucunda şüphelilerin mağduru izole bir alana götürerek cinsel saldırıda bulunduklarını ve olayı kaydettiklerini belirtti.

FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞMIŞLAR

Mağdur, olay gününde bir flört uygulamasında tanıştığı bir kadınla buluştuğunu ifade ediyor. İkilinin buluşma noktası olan bir metro istasyonunda buluştuktan sonra, kadın kafeteryaya gitmeyi teklif etti ve mağdur kabul etti. Ancak yiyecek faturası geldiğinde, mağdur hesapta bir hata olduğunu düşündü ve bu nedenle kafeteryada bir kavga başladı. Kafeterya yönetimi, durumu çözmek için korumaları çağırdı ve bu korumalar mağdura saldırdı.

TECAVÜZÜ KAYDA ALDILAR

Sonrasında, mağdurun ifadesine göre, şüpheliler tarafından izole bir alana götürülerek cinsel saldırıya uğradı ve olay sırasında şüpheliler tarafından cinsel saldırı video kayda alındı. Mağdur, şüphelilerin kendisini şantajla tehdit ettiğini ve olayı kimseye anlatmamasını söylediklerini belirtti.