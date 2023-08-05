Kafe çalışanları, hesabı ödeyemeyen adama tecavüz etti!

Hindistan'ta 26 yaşındaki bir adam, flört uygulaması yoluyla tanıştığı kız arkadaşı ile gittiği kafeteryada hesap nedeniyle çıkan kavga sonucu personeller tarafından darbedilerek tecavüze uğradı.

Son Güncelleme:
Kafe çalışanları, hesabı ödeyemeyen adama tecavüz etti!

Doğu Delhi'de bulunan bir kafeteryanın dışında meydana gelen olayda 26 yaşındaki bir adam, kafeteryanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini, cinsel saldırıya uğradığını ve soyulduğu iddia etti.

HESABI ÖDEMEYİNCE TECAVÜZ ETTİLER

Polis, olayın temel nedeninin hesap üzerine çıkan anlaşmazlık olduğunu ve bu nedenle çıkan kavganın sonucunda şüphelilerin mağduru izole bir alana götürerek cinsel saldırıda bulunduklarını ve olayı kaydettiklerini belirtti.

FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞMIŞLAR

Mağdur, olay gününde bir flört uygulamasında tanıştığı bir kadınla buluştuğunu ifade ediyor. İkilinin buluşma noktası olan bir metro istasyonunda buluştuktan sonra, kadın kafeteryaya gitmeyi teklif etti ve mağdur kabul etti. Ancak yiyecek faturası geldiğinde, mağdur hesapta bir hata olduğunu düşündü ve bu nedenle kafeteryada bir kavga başladı. Kafeterya yönetimi, durumu çözmek için korumaları çağırdı ve bu korumalar mağdura saldırdı.

TECAVÜZÜ KAYDA ALDILAR

Sonrasında, mağdurun ifadesine göre, şüpheliler tarafından izole bir alana götürülerek cinsel saldırıya uğradı ve olay sırasında şüpheliler tarafından cinsel saldırı video kayda alındı. Mağdur, şüphelilerin kendisini şantajla tehdit ettiğini ve olayı kimseye anlatmamasını söylediklerini belirtti.

Son Güncelleme:
Güzellik kraliçesi feci şekilde hayatını kaybetti Güzellik kraliçesinin feci ölümü!
Kavurucu sıcaklarda serinleten ferahlık... Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası! Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası!
Japonya’da Khanun Tayfunu: Yaralı sayısı 64’e yükseldi Japonya’da Khanun Tayfunu: Yaralı sayısı 64’e yükseldi
Hakkında dava açılmıştı: Trump'tan sert açıklama Hakkında dava açılmıştı: Trump'tan sert açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün
Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı! Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı!
Milliyet yazarı 5 isim sıraladı: Erdoğan 'aşkım' dediği şehri kime emanet edecek? Milliyet yazarı 5 isim sıraladı: Erdoğan 'aşkım' dediği şehri kime emanet edecek?
Kafe çalışanları, hesabı ödeyemeyen adama tecavüz etti! Kafe çalışanları, hesabı ödeyemeyen adama tecavüz etti!