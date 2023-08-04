Japonya’da Khanun Tayfunu: Yaralı sayısı 64’e yükseldi

Japonya’nın Okinawa ve Kagoshima eyaletlerinde etkisini sürdüren Khanun Tayfunu, 4. gününde de hayatı olumsuz etkiledi. Tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar sonucu Kagoshima eyaletinde 13 bin 946,

Okinawa eyaletinde ise 65 bin 828 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Dün itibariyle 62 olan yaralı sayısı 64’e yükselirken yaklaşık 40 bin hanede elektrik kesintisinin sürdüğü bildirildi. Okinawa eyaletinde meydana gelen ulaşım sorunlarıyla tedarik zincirinde aksamalar yaşanması sonucu birçok markette temel gıda maddelerinin satıldığı raflar boş kaldı. Şiddetli rüzgarlar birçok bölgede ağaçları yerinden söküp araçları devirirken, tarım arazileri ve yapılarda maddi hasar meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu’nun yerel saat ile 19. 00 itibariyle Okinawa eyaletine bağlı Kume Adası’nın 160 kilometre kuzeybatısında deniz üzerinden doğuya doğru hareket ettiğini açıklarken, tayfunun yarın da şiddetli yağış ve rüzgarlar ile yüksek dalgalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

4 GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçtiğimiz Salı günü itibariyle Japonya’nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu geniş kesimlerde şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olmuş, tayfun nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bin 260’ı aşkın uçuşun iptal edilmesine neden olan tayfun nedeniyle yüz binlerce kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: İHA