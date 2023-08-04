Meksika’da katliam gibi kaza: 18 ölü

Meksika’da bir otobüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika’da katliam gibi kaza: 18 ölü

Meksika’nın batısında Nayarit eyaletinin başkenti Tepic kenti dışındaki karayolu üzerinde Barranca Blanca yakınlarında bir yolcu otobüsü, otoyolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Ülkenin kuzey sınırında bulunan Tijuana kentine doğru seyrettiği ifade edilen 42 yolcusu bulunan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 1 yaralının durumunun kritik olduğu açıklandı. Olayın ardından Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika uyrukluların bulunduğu otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken, kazanın sürücünün virajdan hızla dönmesi sonucu yaşanmış olması üzerinde duruluyor.

Geçen ay da ülkenin güneyindeki Oaxaca eyaletinde yaşanan otobüs kazasında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Şubat ayında da ABD’nin güneyinde göçmenleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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Meksika Trafik kazası
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