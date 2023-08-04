Hakkında dava açılmıştı: Trump'tan sert açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de kaybettiği başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı davayı "Siyasi rakibe yönelik bir zulüm" olarak niteledi. Trump, "Bunun Amerika’da asla olmaması gerekiyordu" dedi.

Hakkında dava açılmıştı: Trump'tan sert açıklama

2020’de kaybettiği başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında ilk kez Washington DC’de hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey’e dönmek üzere Ronald Reagon Washington Uluslararası Havaalanı’ndan kişisel uçağına binmeden hemen önce açıklamada bulundu.

Suçlandığı davanın görüldüğü günü "Amerika için çok üzücü bir gün" olarak niteleyen Trump, "Olanlara baktığınızda, bu siyasi rakibe yönelik bir zulümdür. Bunun Amerika’da asla olmaması gerekiyordu" dedi.

Suçlandığı seçimlerde Biden’a karşı önde gittiğini savunan Trump, hakkındaki yasal sürece atıfla "Yani, yenemezsen, zulmedersin ya da kovuşturursun. Amerika’da bunun olmasına izin veremeyiz!" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Trump, 2020’de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021’deki kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC’de çıktığı mahkemede hakkındaki 4 suçlamanın tamamını reddetmişti.

Savcıların tutuklama talebinde bulunmadığı Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Davanın sonraki duruşmasının 28 Ağustos’ta yapılacağı açıklanmıştı. Hakkındaki yargı sürecini daha önce de "siyasi" olarak niteleyen Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3 kez hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: İHA

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