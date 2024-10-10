Joe Biden'dan Acil Bütçe Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu afet bölgelerine acil ilave bütçe için Kongre'nin seçimden önce toplanması için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene ve Miltn kasırgalarının vurduğu bölgelerle ilgili aldığı brifingden sonra basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Federal yönetim olarak kasırgaların vurduğu bölgelere her türlü desteği göndermeye çalıştıklarını ve eyalet yönetimleriyle koordinasyon halinde çaba gösterdiklerini belirten Biden, mevcut durumda afet bölgelerinin toparlanması için ilave bütçenin gerekeceğini söyledi.

Seçim bölgelerindeki çalışmalara katılan Kongre üyelerine çağrıda bulunan Biden, "Bence Kongre geri dönmeli ve acil ihtiyaçlar konusuna hızlı şekilde eğilmeli. Seçimlerden sonra da aynı şekilde gelip çalışmalılar." şeklinde konuştu.

Afet bölgelerinde toparlanmanın ilave milyarlarca dolar bütçe anlamına geldiğini vurgulayan Biden, söz konusu bütçenin hem afetzedelerin ihtiyaçları için hem de bu bölgelerdeki yeniden inşa çalışmaları için gerekli olacağını söyledi.

- Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Johnson kapıyı kapattı

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, seçimlerden önce Meclis'in toplanmasının zor bir ihtimal olduğunu belirtti.

Johnson, Meclis'in ancak seçimlerden sonra çalışabileceğini ve gereken bütçenin o zaman çıkarılabileceğini ifade etti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bırakmıştı.

Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA