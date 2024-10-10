Türkiye'ye Saldırı Planları Var mı? İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Yanıt

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye'dir" ifadesine yanıt verdi. Herzog, "İsrail'in hiçbir zaman Türkiye'ye karşı bir planı olmadığını açıkça belirtmek isterim" dedi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

'İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE KARŞI PLANI YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını söyledi. Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu ifade etti.

Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır" dedi.

Herzog, İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını ileri sürdü.

Kaynak: AA