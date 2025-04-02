Japonya'da Şiddetli Depremle Sallandı

Japonya'da yerel saatle 23.04'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından 'dev dalga' uyarısı yapılmadı.

Japonya'da Şiddetli Depremle Sallandı

Japonya’nın güneyinde bulunan Kagoşima eyaleti açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağızlara getirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.

Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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