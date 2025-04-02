Güney Kore'de Gemide 1 Ton Kokain Yakalandı

Güney Kore Gümrük Servisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bilgi verilmesi üzerine Gangneung şehrindeki limanda bir yük gemisine operasyon düzenledi.

Gümrük servisi tarafından yapılan açıklamada, gemide 50 kutu içinde yaklaşık 20’şer kilo ağırlığında kokain bulunduğu belirtildi. Meksika'dan yola çıkan geminin Ekvador, Panama, Çin'e gittiği ve son olarak Güney Kore’de limana yanaştığı kaydedildi.

Kaynak: İHA