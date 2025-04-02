ABD'de Bazı Mahkumlar Erken Tahliye Edilecek, Sebebi Şoke Etti

ABD'nin New York eyaletindeki cezaevlerinde 2 bini aşkın çalışanın ‘sendika izni olmadan’ greve gittikleri gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesinin ardından hafif suçlardan yargılanan mahkumlar, ‘personel yetersizliği’ nedeniyle erken tahliye edilecek.

ABD'de Bazı Mahkumlar Erken Tahliye Edilecek, Sebebi Şoke Etti

Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello, New York genelindeki 2 binden fazla cezaevi personelinin 10 Mart'ta görevine son verilmesinin ardından cezaevi yöneticilerine bilgi notu gönderdi. Martuscello, cezaevi yöneticilerine, hafif suçlardan yargılanan ve 15 ile 110 gün arasında cezası kalan mahkumların erken tahliyesi için çalışma başlatma talimatı verdi.

Martuscello, eyaletteki ‘cezaevi personeli yetersizliği’nin altını çizerek, cezaevindeki dengenin sağlanması için bazı mahkumların erken tahliye edileceğini belirtti. Martuscello, erken tahliye edilecek mahkumlar arasında cinsel suçlardan, şiddet suçlarından ve cinayet, terör, kundaklama gibi nitelikli suçlardan yargılananların bulunmayacağını söyledi.

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Kaynak: DHA

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