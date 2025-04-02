Macaristan'da Tepki Çeken Teklif: Çifte Vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkaracaklar

Macaristan'da, çifte vatandaşları vatandaşlıktan çıkarmak için hazırlıklar sürüyor.

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Macaristan'da Tepki Çeken Teklif: Çifte Vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkaracaklar

Macaristan’da çifte vatandaşların Macar vatandaşlığından çıkarılması için Meclis’e yasa tasarısı sunulduğu bildirildi.

İktidardaki Fidesz Partisi, üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşların, ‘ulusal güvenliği tehdit etmeleri’ durumunda belirli bir süreliğine Macar vatandaşlığından çıkarılmaları için Meclis'e yasa tasarısı sundu.

Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz tarafından Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısı, ‘yabancı güç ve oluşumların çıkarları doğrultusunda hareket eden, bu nedenle toplum düzenini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin’ Macaristan vatandaşlığından 10 yıl süreyle çıkarılmasını öngörüyor. Buna göre, Avrupa Birliği (AB), İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda dışındaki üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşlar, toplum düzeni ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Kaynak: DHA

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