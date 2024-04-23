Japonya'da görevli Çinli profesör Fan, ülkesine döndükten sonra kayboldu

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Asia University" öğretim görevlisi Çinli profesör Fan, geçen yıl şubatta ülkesi Çin'in Şanghay bölgesine gitmesinin ardından ortadan kayboldu.

Fan, Tokyo'da yaşayan ailesine, ülkesine geçici olarak gideceğini ve Nisan 2023'e kadar Japonya'ya geri döneceğini söylemişti.

Aradan geçen bir yıla rağmen Fan'dan haber alınamadığı aktarıldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında durumun, "Yıllardır bir Japon üniversitesinde eğitim veren profesörün insan haklarıyla ilgili" olduğunu, Çinli profesörün ortadan kayboluşuna ilişkin durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Fan, üniversitede uluslararası hukuk ve politika uzmanı olarak tanınıyor.

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Tokyo'da bulunan Toyo Gakuen Üniversitesinde Çinli profesör Zhu Jianrong da 2013 yılında memleketi Şanghay'a gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yaklaşık altı ay sonra Japonya'da ailesine kavuşabilen Zhu hakkında açılan casusluk soruşturmasının halen sürdüğü belirtiliyor.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Eğitim Üniversitesinden Çinli profesör Yuan Keqin ise 2019'da casusluk suçlamasıyla Çin'de gözaltına alınmış, savcılıkça hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA