İsrail'e 'koşulsuz' destek veren ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'nda dikkat çeken 'Türkiye' bölümü

Gazze'de binlerce sivilin öldürülmesi ve bölgeye insani yardımların kısıtlanması sürecinde İsrail'e koşulsuz destek verdiği için yoğun şekilde eleştirilen ABD, 2023 İnsan Hakları Raporunu yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, raporu kamuoyuna duyururken, İsrail-Filistin sorunu ve Gazze'deki insani kriz, Rusya'nın Ukrayna'daki ihlalleri ve Sudan'daki kriz gibi konulara atıflarda bulundu.

Blinken ayrıca, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uygun hareket edip etmediği konusundaki incelemenin devam ettiğini ve bu konuda ulaşacakları sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

'İsrail'e Çifte Standart Uygulamıyoruz'

'İsrail'le ilgili çifte standart uygulamıyoruz, biz herkese aynı standardı uyguluyoruz.' ifadesini kullanan Blinken, 'İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışma, insan haklarıyla ilgili derin endişelerin artmasına neden oluyor.' dedi.

7 Ekim'deki Hamas saldırılarına dikkati çeken Blinken, bu saldırılarda yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin rehin alındığını kaydetti.

İsrail'in bu saldırılara karşı 'kendini savunma hakkını' kullanırken bölgedeki 'askeri operasyonlarını' uluslararası hukuka uygun şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Blinken, 'Gazze'de aralarında çocukların, kadınların ve engelli kişilerin de olduğu on binlerce Filistinli sivilin ölümüyle ilgili endişelerimiz sürüyor.' ifadesine yer verdi.

ABD'nin, Filistinli sivillerin korunması konusunda İsrailli muhataplarına her fırsatta uyarıda bulunduğunu belirten Blinken, 'Filistinli sivillerin insani yardıma erişmesi, Gazze halkının büyük bölümünün yerlerinden edilmesi ve eşi görülmemiş sayıda gazetecinin öldürülmesi hususlarında endişelerimizi (İsrail tarafına) defaatle gündeme getirdik.' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki İhlalleri

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine de atıf yaparak, 'Rus kuvvetleri kasıtlı bir savaş aracı olarak şiddeti sivillere karşı kullanıyor.' şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda Ukrayna'daki ihlallere ilişkin kapsamlı örnekler ve bulgular olduğunu belirtti.

Gazze ve Batı Şeria

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuşmasının ardından kamuoyunun erişimine açılan raporda, 7 Ekim'den 31 Aralık 2023'e kadar Gazze'de 21 binden fazla sivilin öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Raporda, Gazze'deki durumun 'ağır insani kriz' olarak tanımlandığı ve bölgedeki binaların yüzde 50 ila 70'inin yıkıldığı, bölgenin büyük oranda yaşanamaz hale geldiği vurgulandı.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sürdüğü belirtildi ve geçen yıl boyunca rapor edilen hak ihlalleri sıralandı.

Rapor ayrıca, ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporunun Çin, İran, Sudan ve Küba ile ilgili bölümlerinde, bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerine geniş şekilde yer verilirken, 2023 yılı boyunca bu ülkelerden aktarılan ihlal haberlerine atıf yapıldığını ortaya koydu.

Raporun Türkiye Bölümü

Raporun Türkiye bölümünde, geçen yıl mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin özgür bir şekilde politik tercihlerini ortaya koyabildiklerine işaret edildi ancak siyasi özgürlükler konusunda sorunlar olduğu yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bölümlerde 'Gülen hareketi' ifadesinin tercih edildiği raporda, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin eleştirel ifadeler yer aldı.

Kaynak: AA