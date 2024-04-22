İspanya, Orta Doğu'da sıcak temaslarda bulundu: Filistin devletini her an tanıyabilir

İspanya Başbakanı Sanchez'in Orta Doğu'daki durumu analiz etmek ve Filistin devletini tanıyacaklarını yinelemek için Abbas, 2. Abdullah ve es-Sisi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Sanchez, Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili diplomatik çabalarının bir parçası olarak bu telefon görüşmelerini gerçekleştirdi.

İspanya hükümeti, kendi hür kararıyla Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmiş ve bu adımın Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmelerden sonra olabileceğine dair sinyaller vermişti. Ancak, bu kararın yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, her an çıkabileceği belirtiliyor.

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta başbakanları, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için İsrail ve Filistin devletleri arasında iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını açıklamışlardı.

Sanchez, İspanya'nın girişimine destek bulmak için Norveç, İrlanda ve Slovenya'ya gitmişti.

Kaynak: AA