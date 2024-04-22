Tayvan'da art arda 2 büyük deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde meydana gelen iki depremi duyurdu.

6,1 ve 6 büyüklüğündeki depremler 10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedildi. Şu ana kadar depremlerde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hatırlanacağı üzere, Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA