Tayvan'da art arda 2 büyük deprem meydana geldi

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin arından art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu.

Tayvan'da art arda 2 büyük deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde meydana gelen iki depremi duyurdu.

6,1 ve 6 büyüklüğündeki depremler 10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedildi. Şu ana kadar depremlerde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hatırlanacağı üzere, Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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