Japonya'da binlerce kişinin kısırlaştırıldığı ortaya çıktı!

Japonya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanına 19 Haziran'da sunuldu. Rapora göre fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi.

Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında kabul edilen ve 1996'da kaldırılan Öjenik Koruma Kanunu'na bağlı olarak kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan yaklaşık 1.400 sayfalık rapor, 19 Haziran'da raporu hazırlayan Meclis Komisyon Başkanı Hiromi Mitsubayashi tarafından Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda'ya sunuldu.

ENGELLİ 25 BİN KİŞİ KISIRLAŞTIRILMIŞ

Teoride gelecek nesilleri hastalıklardan koruma amaçlı kabul edilen kanun çerçevesinde, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırıldığı ve bunlardan yaklaşık 16 bin kişinin ise izinsiz kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.