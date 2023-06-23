İran'da sahte içki ölümleri 17'ye yükseldi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Yargı Başkanı Hüseyin Fazıli Herikendi, eyaletteki alkol zehirlenmesi vakalarını takip etmek üzere düzenlenen özel çalışma grubu toplantısının oturum aralarında basına açıklama yaptı.

Son 10 günde Kerec şehrinde sahte alkol (metanol) tüketimi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 191'e çıktığını aktaran Herikendi, hayatını kaybedenlerin de 17'ye yükseldiğini söyledi.

Herikendi, alkollü içki dağıtanların tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar ana tedarikçiler dahil 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kerec kentinde 13 Haziran'da bazı kişiler alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırılmıştı. İranlı yetkililer 16 Haziran'da hastaneye kaldırılanlardan 10'unun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Şehram Seyyadi, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada ise ölenlerin sayısının 13'e ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA