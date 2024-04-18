İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail'in İran'a vereceği karşılığın gerilimi tırmandırmamasını umuyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın oturum arasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran’ın İsrail’e 13 Nisan’da düzenlediği saldırıya değinen Tajani, İsrail’in muhtemelen bir misillemede bulunacağını belirterek, "Çağrımız her zaman sağduyu ve gerilimi düşürme yönündedir. İsrail'in muhtemelen vereceği karşılığın bir hedefe yönelik olmasını ve gerilimi tırmandırmamasını umuyoruz" dedi.