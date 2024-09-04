İsveç Dışişleri Bakanı İstifa Edeceğini Açıkladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek hafta görevinden istifa edeceğini duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanı İstifa Edeceğini Açıkladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu. Billström, “Üzüntü ve gurur karışımı bir duyguyla bugün başbakana önümüzdeki hafta parlamentonun açılışında dışişleri bakanlığı görevini bırakacağımı bildirdim” dedi.

İstifa kararını kolay almadığını ifade eden Billström, son 25 yılda 10 yılı bakan olmak üzere farklı görevler üstlendiğini aktararak, “Bu iki yılda başardıklarımızdan çok mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Öncelikle uzun ve kimi zaman zorlu bir süreçten sonra İsveç nihayet NATO'ya girdi” dedi.

Mevcut hükümetin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İsveç güvenlik politikasında tarihi bir yeniden düzenleme gerçekleştirdiğini belirten Billström, “Rusya'nın genişlemesine karşı koymak için uzun vadeli bir politika ortaya koyduk. Orta Doğu'da da durum ciddi ve İsveç, AB, ABD ve diğer ülkelerle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için mücadele ediyor. Uzun vadede tek makul çözüm iki devletli çözümdür” dedi.

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Siyasetin tamamen bırakacağını aktaran Billström, bundan sonra ne yapacağına karar vermediğini söyledi. 50 yaşındaki Billström, Ekim 2022'den bu yana dışişleri bakanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: İHA

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