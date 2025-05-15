İsraillilerden Batı Şeria'da Araçlara Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus-Ramallah yolunda İsrailli gruplar, Nablus ile Ramallah arasındaki ana yol üzerinde farklı noktalarda bir araya gelerek Filistin araçlarını taşladı. Saldırılar sonucu çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

Bu olayın gece geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından yaşandığı belirtildi.

İSRAİL BASKISINDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 53 bin 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 119 bin 998 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA