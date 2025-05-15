Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 53 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak, 53 bin 10'a çıktı.

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Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 53 Bini Aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırıları devam ederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bir yazılı açıklama yayımlayarak İsrail'in saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 82 ölü ve 152 yaralının getirildiği belirtilirken, İsrail güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda 2 bin 876 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 957 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 53 Bini Aştı - Resim : 1

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 10'a, yaralıların sayısının da 119 bin 998'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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