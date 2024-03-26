İsrailli bakandan Filistinli çocuğa tokat atan askere destek

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde Filistinli bir çocuğun üzerindeki kıyafeti çıkarttırıp sonra da çocuğa tokat atan İsrail askerinin "ordunun değerlerine uygun hareket ettiğini" belirterek asker hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi.

Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan bir İsrail askerinin Filistinli çocuğun üzerini çıkarttırıp sonra çocuğa tokat attığı görüntüler nedeniyle ordunun olay hakkında soruşturma açma kararını eleştirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ordu sözcülüğü "İsrail ordusunun değerlerine aykırı bu ciddi olayın soruşturulacağını" bildirdi.

Bu haberi sosyal medya hesabında alıntılayan Ben-Gvir, "Halil kentinde Yahudilerin öldürülmesi için tahrik içeren bir tişörtü çıkarttıran askere tam destek verilmeli. İsrail ordusunun düşmana gücünü gösteren herhangi bir savaşçıyı dışlaması, kabul edilemez ve sinir bozucu. Bu Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan kaynaklanıyor. Asker, kendisinden beklendiği gibi ve İsrail ordusunun değerlerine uygun hareket etmiştir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA