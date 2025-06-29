İsrail'in Tahran'daki Cezaevi Saldırısında 71 Kişi Öldü
İsrail'in 23 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'daki cezaevine düzenlediği saldırıda acı bilanço ortaya çıktı. Saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de söyledi.
Kaynak: DHA
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