İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda gazeteci Abdulkerim Avde yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Filistin Gazeteciler Sendikası İsrail güçlerinin Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında eski El Mayadin muhabiri, gazeteci Abdulkerim Avde'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi de gazeteci Abdulkerim Avde'nin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN AZ 64 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli gazetecilerin sayısı Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre en az 64 olarak açıklandı.

Gazze'deki hükümetse İsrail'in saldırılarında ölen basın mensubu sayısının Avde'nin ölümüyle birlikte 87'ye yükseldiğini duyurdu.

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem
Collina'dan Halil Umut Meler'e destek Collina'dan Halil Umut Meler'e destek
Muhalif milletvekili 'krala ihanetten' hapis cezası aldı Muhalif milletvekili 'krala ihanetten' hapis cezası aldı
Kahve acı veya köpüksüz mü oluyor? 1 çay kaşığından az bunu ekleyin tadı değişiyor Kahve acı veya köpüksüz mü oluyor? 1 çay kaşığından az bunu ekleyin tadı değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat
Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’ Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı