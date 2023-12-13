İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Filistin Gazeteciler Sendikası İsrail güçlerinin Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında eski El Mayadin muhabiri, gazeteci Abdulkerim Avde'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi de gazeteci Abdulkerim Avde'nin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN AZ 64 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli gazetecilerin sayısı Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre en az 64 olarak açıklandı.

Gazze'deki hükümetse İsrail'in saldırılarında ölen basın mensubu sayısının Avde'nin ölümüyle birlikte 87'ye yükseldiğini duyurdu.